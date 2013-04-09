Каськив обещает плавучий LNG-терминал до конца первого полугодия 2014

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации доклада о работе Госинвестпроекта в 2012 году.

«В ближайшие недели фиксируются обязывающие документы (по реализации проекта - УНИАН), по результатам которых в первой половине 2014 года на черноморском побережье будет платформа по приему сжиженного газа», - сказал В.Каськив.

По теме: Каськив считает, что лыжного инструктора ему подсунули Газпром и продажные СМИ

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»).

В ноябре 2012 года В.Каськив заявил, что плавучий завод будет арендован у американской компании Excelerаte Energy.

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный «LNG-терминал» - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская обл.); наземный «LNG-терминал» - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный «LNG-терминал» в районе г. Очаков (Николаевская обл.); наземный «LNG-терминал» в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская обл.); оффшорный «LNG-терминал» в районе Одессы (в открытом море).

В апреле 2013 президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина рассматривает возможность строительства «LNG-терминала» в районе Босфорского пролива.