США приветствовали «обнадеживающее» решение Януковича о помиловании Луценко

Как сообщает Радио «Свобода», об этом заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Кейтлин Гейден.

По ее словам, это важный шаг к преодолению обеспокоенности относительно демократии и верховенства права в Украине, но остается сделать значительно больше.

«Призываем власти Украины положить конец политически мотивированным преследованиям, осуществить широкомасштабную реформу правосудия, чтобы обеспечить невозможность повторения примеров выборочного правосудия, и полностью выполнить рекомендации ОБСЕ, сделанные после парламентских выборов 2012 года», – заявили в Белом доме.

США твердо поддерживают стремление украинского народа иметь демократическое, процветающее и европейское будущее, а этого можно достичь только путем продолжения реализации демократических реформ и соблюдения принципа верховенства права, отметила пресс-секретарь.

«Мы и дальше преданы усилению двусторонних отношений на основе наших общих трансатлантических ценностей», – заверили в Совете нацбезопасности.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе - бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука.