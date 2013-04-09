Луценко: в "Украине Януковича" страшно родиться, а еще страшнее умереть

Но и не может гарантировать в будущем безответственности тому, кто уничтожает страну.

Об этом он заявил в прямом эфире телеканала ТВі.

"Я считаю, что у меня и так украли два года, три месяца и несколько дней, чтобы я продолжал у себя красть время, отпущенное на жизнь, на такую вещь, как месть... Единственное, что я не могу гарантировать безответственность тем, кто уничтожает страну и меня в частности. Но я лично инициировать эти процессы не имею намерения.

Я, безусловно, считаю, что ответить должен переполненный собственной пустотой "главный инквизитор самозваный" нашей страны Ренат Кузьмин, который стал тупым оружием многоразового использования против политической оппозиции в Украине. Я считаю, что должен ответить заказчик, которым является на сегодняшний день руководство администрации президента и его шеф. Но эта ответственность будет не с моей стороны, она будет со стороны следующего справедливого общества, суда и прокуратуры. Сегодня это фантастика, но так будет," - сказал Ю.Луценко.

По теме: У Януковича объяснили, почему помиловали Луценко

Он также заверил, что, как и ранее, остается критиком политики Президента Виктора Януковича.

"Я критикую президента так же. И я считаю, что "Украина Януковича" – это не та страна, в которой люди хотят жить. Потому что в этой стране страшно родиться, страшно искать работу, а еще страшнее умереть. Я в своем последнем слове на последнем суде ни на одну запятую не отступил от своей принципиальной позиции касательно лично Януковича и его власти. Другой вопрос, что, возможно, я стал говорить более комплексно. Потому что я действительно убежден, что личность является лишь простым, но недостаточным ответом на проблемы Украины. Изменить президента нужно, это необходимое, но недостаточное условие изменения страны", - отметил екс-министр.