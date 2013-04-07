У тюремщиков пока нет разнарядки на этапирование Тимошенко в суд 12 апреля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков журналистам перед центральной клинической больницей «Укрзализныци» в Харькове, где содержится Ю.Тимошенко.

«У меня даже пока еще нет документов из суда», - отметил руководитель колонии.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли администрация заведения хлопотать о выписке Ю.Тимошенко, И.Колпащиков подчеркнул, что вопрос выписки пациентки может решать только медицинская комиссия.

«Я не могу инициировать. Это полностью касается медицинской комиссии, но не нас. Мы отвечаем за условия содержания, за режим содержания, за выполнение наказания. Все медицинские вопросы находятся не в нашей плоскости. Никоим образом регулировать мы их не можем», - сказал И.Колпащиков.