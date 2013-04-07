Начальник колонии не исключает, что Тимошенко могут вывозить в суд из больницы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.Колпащиков сегодня сказал журналистам перед ЦКЛ «Укрзализныци», отвечая на вопрос, возможно ли этапирование экс-премьера непосредственно из медзаведения.

«Возможна ситуация», - сказал И.Колпащиков.

Он также подчеркнул, что отмена сегодняшнего этапирования связана исключительно с болезнью судьи Печерского райсуда Киева, который должен был проводить допрос свидетеля Виталия Гайдука по делу об убийстве в 1996 году депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

«Вы не спекулируйте на причине. Причина невывоза и, о которой мы говорим сегодня, - это болезнь судьи и все», - подчеркнул начальник колонии.

И.Колпащиков отметил, что Ю.Тимошенко была поставлена в известность об этом и восприняла такую информацию «нормально».

«Все рассказали, она в курсе дела, что заседание суда завтра не состоится, что судья заболел. Абсолютно нормально отнеслась к этому. Восприняла, никаких вопросов», - сказал И.Колпащиков.