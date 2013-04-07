Кличко хочет дожать власть «одним кулаком»
19:45, 07 апреля 2013Политика
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Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявляет о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов.
Кличко верит, что оппозиция объединится в один кулак
Об этом он сказал на митинге оппозиции в воскресенье в Киеве, передает корреспондент УНИАН.
«Мы уверены в том, что вместе мы сможем дожать власть, чтобы были досрочные президентские выборы, были досрочные парламентские выборы», - сказал В.Кличко.
Он выразил уверенность, что оппозиционные силы смогут «объединиться в один кулак и нанести удар, который будет решающим».
В.Кличко отметил, что у партий «УДАР», «Батькивщина» и «Свобода» разные идеологии. «Но нас объединяет то, что мы хотим жить в демократической стране», - подчеркнул политик.
«Я уверен, что нас будет поддерживать все больше людей», - подытожил В.Кличко.
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