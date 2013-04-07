Кличко хочет дожать власть «одним кулаком»

Об этом он сказал на митинге оппозиции в воскресенье в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

«Мы уверены в том, что вместе мы сможем дожать власть, чтобы были досрочные президентские выборы, были досрочные парламентские выборы», - сказал В.Кличко.

Он выразил уверенность, что оппозиционные силы смогут «объединиться в один кулак и нанести удар, который будет решающим».

В.Кличко отметил, что у партий «УДАР», «Батькивщина» и «Свобода» разные идеологии. «Но нас объединяет то, что мы хотим жить в демократической стране», - подчеркнул политик.

«Я уверен, что нас будет поддерживать все больше людей», - подытожил В.Кличко.