Тимошенко не повезут на допрос Гайдука - судья на больничном

Экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове, не будут доставлять на завтрашнее заседание Печерского райсуда Киева, где планировалось провести допрос свидетеля Виталия Гайдука по делу об убийстве депутата Евгения Щербаня, поскольку судья находится на больничном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге перед больницей сообщил журналистам начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.

“Я приехал сейчас, чтобы сказать вам, прессе, и довести до ведома Юлии Владимировны то, что завтра на заседание суда Печерского она доставлена не будет. Сегодня поступила информация в службу о том, что уже неделю судья, который должен проводить заседание суда, находится на больничном”, - сказал он.

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В то же время он отметил, что пенитенциарная служба всегда готова этапировать Ю.Тимошенко на заседание суда.

И.Колпащиков также отметил, что перед этапированием в суд Ю.Тимошенко нужно вывезти в Качановскую колонию.

“Служба всегда готова провести этапирование на заседание суда. Когда-нибудь, я надеюсь, закончатся все эти действия вокруг этих событий, и все-таки она будет доставлена в колонию и потом после доставки в колонию, она будет доставлена на все заседания суда”, - подчеркнул начальник колонии.