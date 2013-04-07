Донецкий губернатор ездит на Land Cruiser и имеет несколько квартир

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, такие данные содержатся в декларации руководителя области.

Согласно декларации, общая сумма его совокупного дохода составила 757 тыс 291 грн, в том числе заработная плата, другие выплаты и вознаграждения, начисленные (выплаченные) декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора – 128 тыс 411 грн, дивиденды, проценты – 628 тыс 798 грн, подарки, призы, выигрыши - 82 грн, материальную помощь не получал.

Общая сумма совокупного дохода членов семьи составила 243 тыс 598 грн.

А. Шишацкий является собственником земельного участка общей площадью 550 кв. м и 1108 кв. м; квартир общей площадью 250 кв. м и 115 кв. м; садового (дачного) дома общей площадью 80 кв. м; гаража - 38 кв.м другого недвижимого имущества общей площадью 280,3 кв. м и 209,2 кв. м; автомобиля легкового марки Toyota LAND CRUISER 200, 2011 года выпуска (объем двигателя 4464 куб. см).

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Семье А. Шишацкого принадлежит жилой дом общей площадью 64,5 кв. м и квартира общей площадью 47,7 кв. м; автомобили легковые марки Lexus LX 570, 2009 года выпуска (объем двигателя 5700 куб. см) и марки Mercedes-Benz SLK 200, 2012 года выпуска (объем двигателя 1796 куб. см).

Сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях А. Шишацкого составляет 3 млн 816 тыс 109 грн, номинальная стоимость ценных бумаг (акций) – 8 млн 739 тыс 483 грн.

Сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях членов семьи – 400 тыс грн, номинальная стоимость ценных бумаг членов семьи – 68 тыс 53 грн. Размер взносов в уставной (совокупный) капитал общества, предприятия, организации членов семьи - 4 млн грн.