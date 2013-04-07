Луценко пообещал встретиться с Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время выхода из Менской колонии.

«Я обязательно встречусь с Юлией Владимировной при первой возможности. Для меня это принципиально важно», - сказал он.

Ю.Луценко отметил, что поддерживал Ю.Тимошенко «когда ехали в одном автозаке, когда сидели в одной тюрьме».

«Буду поддерживать ее и в дальнейшем».

По теме: Луценко не собирается в президенты, но в политике остается (фото)

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля в 2013 г., Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о помиловании шестерых осужденных, в частности прежнего министра внутренних дел Украины Ю.Луценко и прежнего министра охраны окружающей естественной среды Украины Георгия Филипчука.