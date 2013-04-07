Луценко не собирается в президенты, но в политике остается (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с журналистами после освобождения из Менской колонии.

“Я в политики не шел и в политику не возвращаюсь, в политике был и в политике остаюсь”, - сказал Ю.Луценко.

Он прибавил, что будет заниматься политической деятельностью, но не имеет президентских амбиций на кампанию 2015 года.

По его словам, вся деятельность будет направлена в поддержку кандидатов демократических сил, которые уже вырисовывались в украинском обществе.

«Буду делать все, чтобы не помешать ни одному кандидату и одержать общую победу», - отметил Ю.Луценко.

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По его мнению, эта победа возможна, если кандидатов от демократических сил поддержит общество.

Свое место в политической борьбе он видит на улице среди людей.

«Я буду делать все, чтобы Украина возобновила демократическое продвижение, не претендуя при этом ни на одну политическую формализированную роль”, - отметил Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 апреля в 2013 г., Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о помиловании шестерых осужденных, в частности экс-министра внутренних дел Украины Ю.Луценко и экс-министра охраны окружающей естественной среды Украины Георгия Филипчука.