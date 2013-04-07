Томенко призвал оппозицию провести альтернативный референдум

Как передает корреспондент УНИАН, на этом он акцентировал, выступая на митинге «Вставай, Украина!» в воскресенье в Киеве.

По мнению политика, если Президент Украины Виктор Янукович хочет провести свой референдум, то оппозиция должна провести альтернативный всеукраинский «народный референдум».

«Если на своем референдуме Янукович поставит вопрос о снятии неприкосновенности с народных депутатов, то на «народном референдуме» должен стоять вопрос о снятии неприкосновенности с президента Украины, судей и депутатов», - считает Н.Томенко.

Также, по его словам, если во время референдума В.Януковича затронется вопрос о введении мажоритарной системы выборов депутатов, то на «народном референдуме» следует поднять вопрос о введении партийной системы выборов по открытым спискам.

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«Кроме того, на «народном референдуме» должен затрагиваться вопрос о ликвидации областных и районных государственных администраций», - подчеркнул Н.Томенко.

«Если власть сегодня откажется регистрировать инициативные группы от оппозиции относительно проведения всеукраинского «народного референдума», то необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить референдум Януковича», - резюмировал политик.