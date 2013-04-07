Луценко вышел с митингом на телефонную связь

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, один из лидеров оппозиции Арсений Яценюк позвонил Ю.Луценко, чтобы он мог обратиться к митингующим.

“Хочу сказать, что больше всего для человека весит свобода. Но важно чувствовать, что на этой свободе ты не один... Я искренне рад, что, наконец, я буду среди тех, кто так же, как и я, мечтает об Украине демократической, свободной и европейской”, - сказал Ю.Луценко по телефону.

В настоящее время митинг оппозиции продолжается и люди продолжают подходить к парку Шевченко.

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Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко, который отбывал четырехлетний срок в колонии.

В настоящее время Ю.Луценко уже вышел из Менской колонии.