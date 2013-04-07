Луценко вышел с митингом на телефонную связь
Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, который сегодня был освобожден из колонии, обратился к участникам киевской акции оппозиции против действий властей по телефону.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, один из лидеров оппозиции Арсений Яценюк позвонил Ю.Луценко, чтобы он мог обратиться к митингующим.
“Хочу сказать, что больше всего для человека весит свобода. Но важно чувствовать, что на этой свободе ты не один... Я искренне рад, что, наконец, я буду среди тех, кто так же, как и я, мечтает об Украине демократической, свободной и европейской”, - сказал Ю.Луценко по телефону.
В настоящее время митинг оппозиции продолжается и люди продолжают подходить к парку Шевченко.
По теме: «Свобода» насчитала на митинге оппозиции 20 тысяч человек
Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко, который отбывал четырехлетний срок в колонии.
В настоящее время Ю.Луценко уже вышел из Менской колонии.