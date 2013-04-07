«Свобода» насчитала на митинге оппозиции 20 тысяч человек

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Всеукраинского объединения «Свобода».

Возглавляют акцию лидеры оппозиции Олег Тягнибок, Арсений Яценюк и Виталий Кличко.

«Возле памятника Тарасу Шевченко собрались двадцать тысяч участников акции, численность увеличивается», - говорится в сообщении.

«Собраться такому количеству участников не помешало запугивание перевозчиков и бюджетников», - заявили в «Свободе», напомнив, что из многих областей путь в Киев был фактически закрыт, «ведь представители ГАИ и исполнительной власти запрещали движение пассажирского автотранспорта в направлении столицы».

Участники акции оппозиции держат лозунги: «Правительство Януковича-Азарова в отставку!», «Или депутаты объявят импичмент Януковичу, или пусть уходят прочь!», «За социальное и национальное освобождение» и другие.