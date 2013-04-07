«Свобода» насчитала на митинге оппозиции 20 тысяч человек
В Киеве участие в акции протеста в рамках всеукраинской кампании «Вставай, Украина» принимают 20 тыс. человек.
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Всеукраинского объединения «Свобода».
Возглавляют акцию лидеры оппозиции Олег Тягнибок, Арсений Яценюк и Виталий Кличко.
«Возле памятника Тарасу Шевченко собрались двадцать тысяч участников акции, численность увеличивается», - говорится в сообщении.
«Собраться такому количеству участников не помешало запугивание перевозчиков и бюджетников», - заявили в «Свободе», напомнив, что из многих областей путь в Киев был фактически закрыт, «ведь представители ГАИ и исполнительной власти запрещали движение пассажирского автотранспорта в направлении столицы».
Участники акции оппозиции держат лозунги: «Правительство Януковича-Азарова в отставку!», «Или депутаты объявят импичмент Януковичу, или пусть уходят прочь!», «За социальное и национальное освобождение» и другие.