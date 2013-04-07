Оппозиция при въезде в Киев увидела три автобуса с «Беркутом»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Как говорится в сообщении, народные депутаты-«свободовцы» Юрий Сиротюк и Андрей Мохник пытались выяснить причину пребывания «беркутовцев» на автодороге. «Однако офицеры “Беркута” молчат и о причине своего пребывания на въезде в столицу, и о том, чей приказ они выполняют», - отметили в пресс-службе.

Также в «Свободе» напомнили, что представителями ГАИ около 11.35 был перекрыт автобусам въезд в Киев со стороны Житомира.

«Без каких-либо объяснений они останавливали все пассажирские маршрутки и автобусы и изымали у водителей права, таким образом не впуская перевозчиков в столицу. Дорога была перекрыта шлагбаумом», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в «Свободе», возмущенные такими действиями гаишников представители Хмельницкой облорганизации партии совместно с другими пассажирами, которые не имели возможности попасть в Киев, провели акцию гражданского неповиновения. «Люди вышли на пешеходный переход и в течение получаса непрерывно двигались по нему, фактически перекрыв движение всего транспорта в обе стороны», - отметили в «Свободе». После проведенной акции милиционеры опять же без каких-либо объяснений открыли шлагбаум и пропустили автобусы.

Как сообщили в пресс-службе «Свободы», представители милиции сначала сообщили им, что «движение автобусов перекрыто в связи с тем, что на дорогах столицы убирают снег».

Кроме того, о препятствовании инспекторов ГАИ заявили и в «УДАРе».

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе партии со ссылкой на народного депутата из фракции «УДАР» Романа Ванзуряка, автобус с черновицкими активистами сотрудники ГАИ трижды останавливали без объяснения причин.

Первый блокпост остановил активистов уже на подъезде к столице. Инспектор ГАИ, по словам Р.Ванзуряка, безосновательно задерживал оппозиционеров в течение получаса, не дав никакого ответа на вопрос депутата относительно причины задержания.

«После того, как я представился и показал удостоверение народного депутата, инспекторы сказали, что ждут каких-то указаний, а затем уже будут принимать решение, разрешить ли нам проехать дальше. Ни протокола задержания, ни админпротокола не было составлено», - сообщил депутат.

Однако после того как люди, которые находились в автобусе, начали перекрывать движение транспорта на пешеходном переходе, сотрудникам ГАИ пришлось разрешить автобусу проехать.

«Через триста метров нас опять остановили, но уже другие инспекторы и пытались рассказать нам, что в рамках якобы каких-то спецопераций нас должны проверить. Потом нам стали рассказывать о каких-то массовых мероприятиях, из-за которых нас остановили. Нам предлагали помочь припарковать транспорт, предоставить сопровождение якобы для нашей безопасности», - рассказал «Ударовец».

По информации Р.Ванзуряка, автобус с пятьюдесятью активистами, которые сегодня планируют принять участие в оппозиционной акции «Вставай, Украина!», останавливали трижды на отрезке менее одного километра.

Сейчас черновицкие активисты «УДАРа» уже добрались до парка Шевченко, где в 14.00 должен начаться митинг оппозиции «Вставай, Украина!», сообщили в партии.