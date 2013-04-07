«УДАР» заявляет, что автобус с его активистами не выпустили из Харькова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», без объяснения причин представители транспортной милиции отобрали техпаспорт на транспортное средство у водителя и запретили дальнейшее движение. «Ударовцы» требовали объяснить, с чем связаны такие действия, но никакого ответа не получили, говорится в сообщении.

Харьковская областная организация партии "УДАР Виталия Кличко" расценивает такие действия исключительно как попытку не допустить выезд людей на акцию "Вставай, Украина!" в Киеве.

В «УДАРе» отмечают, что подобные ситуации имели место почти во всех областях Украины. «Власть продолжает отбирать у граждан их законные, закрепленные Конституцией, права. В данном случае грубо нарушены статьи 33, 34 Конституции Украины на свободу передвижения, свободу высказывания своих взглядов и убеждений", - отмечают в партии.

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Как сообщал УНИАН, 7 апреля в 14.00 возле памятника Т.Шевченко состоится запланированная оппозицией общеукраинская акция протеста против действий властей.

Организаторы ожидают почти 30 тыс. участников.