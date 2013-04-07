К парку Шевченко в Киеве сходятся сторонники оппозиции - перекрыли улицу
Сторонники оппозиции собираются в столичном парке имени Тараса Шевченко на акцию против действий властей “Вставай, Украина!”, которая начнется в 14.00.
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время под флагами “Батькивщины”, “УДАРа”, “Свободы”, “Фронта Змін” собралось около 4 тыс. человек.
Люди подходят со стороны бульвара Шевченко к памятнику Т.Шевченко.
Среди лозунгов, которые встречаются у протестующих: “Банду прочь!”, “Свободу политзаключенным!” и др.
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Кроме того, представители разных регионов Украины держат плакаты с информацией о размере пенсий и стоимости жизни в своих регионах.
Среди митингующих много представителей как молодежи, так и людей пенсионного возраста.
Участниками акции, которые собираются на митинг, перекрыто движение транспорта на участке ул. Владимирской между зданием Киевского нацуниверситета и парком Щевченко.
При этом на углу бульвара Шевченко и Владимирской дежурят представители ГАИ.