К парку Шевченко в Киеве сходятся сторонники оппозиции - перекрыли улицу

13:44, 07 апреля 2013
Политика
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Сторонники оппозиции собираются в столичном парке имени Тараса Шевченко на акцию против действий властей “Вставай, Украина!”, которая начнется в 14.00.

Так акция прошла в Тернополе / Фото с сайта БЮТ-Батькивщины

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время под флагами “Батькивщины”, “УДАРа”, “Свободы”, “Фронта Змін” собралось около 4 тыс. человек.
Люди подходят со стороны бульвара Шевченко к памятнику Т.Шевченко.

Среди лозунгов, которые встречаются у протестующих: “Банду прочь!”, “Свободу политзаключенным!” и др.

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Кроме того, представители разных регионов Украины держат плакаты с информацией о размере пенсий и стоимости жизни в своих регионах.

Среди митингующих много представителей как молодежи, так и людей пенсионного возраста.

Участниками акции, которые собираются на митинг, перекрыто движение транспорта на участке ул. Владимирской между зданием Киевского нацуниверситета и парком Щевченко.

При этом на углу бульвара Шевченко и Владимирской дежурят представители ГАИ.

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