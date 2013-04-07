Начальник колонии сегодня не пустит журналистов к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед медзаведением сообщил журналистам начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.

“Сегодня не будет разрешено прессе посетить Ю.Тимошенко”, - подчеркнул он.

На вопрос журналистов, когда же будет предоставлено разрешение посетить экс-премьера, начальник колонии сказал: “Тогда, когда будет официально доставлено заявление (с просьбой о встрече с Ю.Тимошенко - УНИАН)”.

В ответ на это многие журналисты заявили, что уже неоднократно подавали заявления с просьбой разрешить встречу с экс-премьером.

Журналист издания “Лівий берег” прямо на брифинге через народного депутата Арсена Авакова попыталась передать И.Колпащикову соответствующее заявление.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко, в частности, призвала журналистов приехать 7 апреля к ней в больницу и присутствовать во время составления работниками Качановской колонии очередного акта о якобы ее "отказе" ехать в Киев на заседание суда по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня.

Сегодня, 7 апреля, И.Колпащиков сообщил, что Ю.Тимошенко не будут доставлять на завтрашнее заседание Печерского райсуда Киева, где планировалось провести допрос свидетеля Виталия Гайдука по делу об убийстве Е.Щербаня, поскольку судья, который должен проводить заседание суда, находится на больничном.