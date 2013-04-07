Конвой не пустил Авакова и журналистов к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, в 12.05 А.Аваков вместе с около 30 журналистами поднялся на 9-й этаж ЦКБ “Укрзализницы”, где находится палата Ю.Тимошенко.

Однако конвой, который стоит на входе в блок, отказался пустить депутата и журналистов к экс-премьеру, заявив, что на эту минуту у них нет никаких распоряжений от руководства Качановской исправительной колонии по поводу возможности такой встречи.

После этого А.Аваков с журналистами спустились во двор больницы. Депутат громко прокричал поздравление Ю.Тимошенко с праздником Благовещения.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко призвала журналистов приехать 7 апреля к ней в больницу и присутствовать во время составления работниками Качановской колонии очередного акта о якобы ее "отказе" ехать в Киев на заседание суда по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня.

«Вынуждена обратиться к вам с просьбой приехать ко мне в харьковскую больницу "Укрзализницы" в воскресенье, 7 апреля 2013 года. Прошу, чтобы вы присутствовали во время составления представителями Качановской колонии очередного неправдивого акта о моем якобы "нежелании" ехать в Киев в суд, потому что только ваше присутствие может помочь прекратить лавину неправдивой информации», - говорится в обращении Ю.Тимошенко.