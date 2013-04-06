Лидер Союза анархистов дает четверть миллиона за опознание преступника

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая запись заявления В. Черного показала одесская телерадиокомпания «Круг», которая также продемонстрировала запись с камеры наружного видеонаблюдения, на которой запечатлен подозреваемый.

Как заявил потерпевший, он знает, что нападение на него готовилось два дня, и рассчитывает найти исполнителя и заказчика преступления.

Сейчас потерпевший проходит лечение в Одесской областной клинической больнице.

Накануне В. Черный выступил на телеканале «Круг» с резкой критикой местных властей. Он говорил, в том числе, о разворовывании бюджетных средств.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Одесской области, в настоящее время милиция разыскивает подозреваемого — мужчину, который 4 апреля по улице Успенской, 70 нанес умышленные телесные повреждения потерпевшему.

Приметы разыскиваемого: возраст 25-30 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см.

Был одет: в темную короткую куртку, светло-серые брюки, кроссовки со светлыми вставками и белой подошвой, на голове спортивная черная шапка.

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Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Одессе лидер Союза анархистов Украины, бизнесмен В. Черный был избит. Днем на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что в центре города - на улице Успенской - драка. На место выехала следственно-оперативная группа Портофранковского отдела милиции.

Также поступило сообщение врача скорой помощи о том, что в больницу доставлен мужчина 1972 года рождения с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные раны лобной части головы, ссадины лица.

Как пояснил журналистам В. Черный, возле офиса на Успенской на него напал неизвестный, который нанес ему удары по голове отрезком металлической трубы. Он подчеркнул, что попытки ограбить его не было, медики констатировали перелом костей черепа в 5 местах. По факту случившегося открыто уголовное производство по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести).

Справка УНИАН. Вадим Черный родился в 1972 году. Владелец одесских отелей «Зирка» и «Токио-стар».

В 1998 — 2002 гг. — мэр города Арциз Одесской области (На момент избрания Черному было 26 лет). Был кандидатом в мэры Одессы в 1998 и 2010 годах.

Лидер партии «Союз Анархистов Украины» с 2002 года.

29 ноября 2010 года мэр Одессы Алексей Костусев назначил В. Черного на должность директора коммунального предприятия «Специализированное монтажно-эксплутационное подразделение» (СМЭП). Распоряжением А. Костусева от 31 мая 2011 года В. Черный с 8 июня 2011 года от данной от должности освобожден по собственному желанию.