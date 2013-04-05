Министр правительства Тимошенко просит Януковича о помиловании

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича.

«Глубокоуважаемый господин Президент! Обращаюсь к Вам с просьбой о помиловании, поскольку Апелляционный суд города Киева, изменив приговор суда первой инстанции, установил для меня испытательный срок два года, оставив без изменения дополнительное лишение меня права занимать определенные должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на государственных или коммунальных предприятиях, учреждениях или организациях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года.

Положительное решение этого вопроса сделает возможным восстановление полноты моих гражданских прав, будет способствовать более активной деятельности в научной, общественной сферах на благо Украины, а также реабилитации моего здоровья», - говорится в заявлении Г.Филипчука.

5 апреля 2012 Г.Филипчук был осужден Соломенским районным судом Киева к 3 годам лишения свободы по делу о превышении власти и служебных полномочий. Этим же приговором суда он был лишен права занимать должности в органах государственной власти, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями сроком на 3 года, а также лишен 1 ранга государственного служащего. Суд также постановил взыскать с Г.Филипчука в пользу государства 1 млн 433 тыс. 477,6 гривен причиненного ущерба.

Осужденный убытки государству возместил.

21 июня 2012 года Апелляционный суд Киева заменил назначенное Г.Филипчуку Соломенским районным судом Киева наказание на 2 года лишения свободы условно.