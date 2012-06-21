Апелляционный суд смягчил приговор экс-министру Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил адвокат Г.Филипчука Николай Шупеня.

Таким решением суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты, требовавшей полного оправдания экс-министра.

Г.Филипчук принимал участие в судебном заседании, и после решения суда был отпущен из-под стражи.

В то же время адвокат считает данное решение не полной победой, подчеркивая, что в действиях его подзащитного нет состава преступления, и суд должен был полностью его оправдать. В связи с этим Н.Шупеня добавил, что если Г.Филипчук примет решение добиваться полного оправдания, то он будет готовить кассационную жалобу.

Также адвокат подтвердил, что ранее семья Г.Филипчука выплатила государству 1,443 млн. грн., которые, согласно приговору Соломенского районного суда Киева, экс-министр должен был внести в виде компенсации ущерба, нанесенного государственному бюджету в результате превышения чиновником служебных полномочий.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Г.Филипчук был приговорен к трем годам лишения свободы за превышение власти. Соответствующее решение принял судья Соломенского районного суда Киева Владимир Мельник. “Суд признал виновным Филипчука согласно ч. 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, присудив ему три года лишения свободы и изменив меру пресечения из подписки о невыезде на содержание под стражей. Он был взят под стражу в зале суда и отправлен в изолятор", - сообщил адвокат экс-министра Н.Шупеня.

Г.Филипчук осужден за превышение власти и должностных полномочий во время заключения соглашения с юридической фирмой Astapov Lawyers о предоставлении Минприроды консультаций во время рассмотрения спора в международных юридических институтах по поводу расторжения соглашения, заключенного между правительством Украины и компанией Vanco International ltd. о разработке шельфа Черного моря.