Кличко вызывают в суд по делу о блокировании работы ВР

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа».

В документе говорится, что в Голосеевский районный суд Киева с административным иском к В.Кличко, лидеру «Батькивщины» Арсению Яценюку и лидеру «Свободы» Олегу Тягнибоку обратилась гражданка Вера Иванова. Она требует признать неправомерными действия оппозиционных лидеров при организации и блокировании работы Верховной Рады Украины.

Предварительное судебное заседание назначено на 11 апреля на 17.00 по адресу: ул. Потехина, дом 14-а, каб. 35.

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В партии «УДАР» подчеркивают, что власть продолжает использовать суды для борьбы с политическими оппонентами. «Вместо того, чтобы искать пути разрешения политического кризиса, власть делает все для его дальнейшего заострения с помощью судов, милиции и провокаторов», - отмечают в «УДАРе».