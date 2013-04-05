СМИ: Тело Березовского проведет в морге еще два месяца

Как отмечает Вести.Ru, сообщение об этом поступило сегодня от управления полиции по региону долины реки Темза.

На днях СМИ сообщили о том, что бизнесмен будет похоронен на лондонском кладбище Ганнерсбери - такое решение якобы было принято его дочерьми Елизаветой и Екатериной. Между тем, полицейские, расследующие дело, заявили, что не в курсе, где именно Б.Березовский обретет вечный покой.

Информация о месте погребения пока не была официально подтверждена ни его родственниками, ни Александром Гольдфарбом, руководителем созданного Березовским Фонда гражданских свобод.

Как сообщалось, Б.Березовский был найден мертвым 23 марта в своем доме под Лондоном. Британская полиция выдвинула основной версией смерти олигарха повешение. При вскрытии эксперты обнаружили у Б.Березовского перелом ребра. На коронерских слушаниях офицер полиции сообщила, что на шее Б.Березовского был завязан узел из «так называемой лигатуры». При этом она не пояснила, о чем конкретно идет речь. К «лигатуре», по разным данным, может относиться шнур, провод или кабель.

Друзья бизнесмена не верят в версию самоубийства.