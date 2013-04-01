СМИ: Березовского похоронят в Англии

Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на свои источники, передают РИА Новости.

"Источник "Дождя" подтверждает, что решение о похоронах Березовского в Англии принято детьми бизнесмена, прежде всего, старшими дочерьми - Елизаветой и Екатериной", - сообщил корреспондент телеканала.

По данным "Дождя", Б.Березовского похоронят на английском кладбище Ганнерсбери, где также похоронен философ Александр Пятигорский, с которым Березовский при жизни дружил и много общался. Дата похорон пока неизвестна.

Нежелание хоронить Б.Березовского в России связано с тем, что большинство его родных последнее десятилетие живут на Западе, отмечает телеканал, ссылаясь на источник, близкий к семье Березовского.