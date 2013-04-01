СМИ: Березовского похоронят в Англии
21:12, 01 апреля 2013Мир
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Похороны российского олигарха Бориса Березовского, скончавшегося в конце марта в Великобритании, пройдут в Лондоне после окончания судмедэкспертизы.
Решение о похоронах Березовского в Англии принято детьми бизнесмена
Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на свои источники, передают РИА Новости.
"Источник "Дождя" подтверждает, что решение о похоронах Березовского в Англии принято детьми бизнесмена, прежде всего, старшими дочерьми - Елизаветой и Екатериной", - сообщил корреспондент телеканала.
По данным "Дождя", Б.Березовского похоронят на английском кладбище Ганнерсбери, где также похоронен философ Александр Пятигорский, с которым Березовский при жизни дружил и много общался. Дата похорон пока неизвестна.
Нежелание хоронить Б.Березовского в России связано с тем, что большинство его родных последнее десятилетие живут на Западе, отмечает телеканал, ссылаясь на источник, близкий к семье Березовского.
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