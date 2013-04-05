Ефремов предлагает оппозиции отбросить ультиматумы

Партия регионов предлагает оппозиции вернуться к работе в сессионном зале Верховной Рады “без ультиматумов”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов.

“Мы предлагаем нашим коллегам без всяких ультиматумов, без всяких предварительных условий зайти в зал и начать работу депутатов”, - сказал он.

А.Ефремов сказал, что сегодня “с болью” отпускал своих депутатов из заблокированного парламента.

“Я увидел полную растерянность вчера среди представителей оппозиционных фракций и лидеров оппозиционного движения, определенную нелогичность их действий сегодня и вчера. И вообще, никакого конструктива с их стороны относительно работы Верховной Рады”, - отметил он.

По словам А.Ефремова, вчера председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк призвал председателя Верховной Рады Владимира Рыбака вернуться в сессионный зал и работать там. “И говорил, что они обеспечат соответствующую работу. То сегодня, придя в сессионный зал, мы видим снова заблокированную Верховную Раду и непонятный ответ на вопрос, по поводу чего она снова блокируется”, - сказал лидер фракции ПР.