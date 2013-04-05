Немилостивый говорит, что вышел из Батькивщины в знак протеста

Народный депутат Виталий Немилостивый не собирается вступать во фракцию Партии регионов и останется внефракционным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я принял решение – и оно только мое: я буду внефракционным депутатом. Я не собираюсь вступать во фракцию Партии регионов и становиться частью провластного большинства в парламенте. Я не сложу свой мандат, потому что не собираюсь изменять избирателям ОО «Батькивщина». Я дальше в Верховной Раде буду выполнять все те обещания, которые я давал как член Объединенной оппозиции», - сказал В.Немилостивый.

Он пояснил, что его решение покинуть фракцию «Батькивщина» было не спонтанным, а формировалось в течение нескольких месяцев. По словам В.Немилостивого, причиной является то, что депутаты-оппозиционеры занимаются политическими провокациями и не способны предложить конструктивное решение проблем.

«Но что делает в это время оппозиция? Она постоянно блокирует трибуну парламента, настраивает народ на восстание, а сама не предлагает никакого конструктивного решения. Но последней каплей для меня стала провокация, которую совершили молодчики во время мирного протеста за проведение выборов Киевского мэра в июне. И основное даже не то, что произошло нападение на женщин. А то, что лидеры оппозиции не взяли на себя ответственность за этот поступок. Они, напротив, призывают и в дальнейшем выходить на митинги. А для чего? Чтобы провоцировать столкновения и разбой, агрессивно призывая сменить власть в стране?!», - заметил депутат.

В.Немилостивый отбросил обвинение в свой адрес в предательстве и заверил, что и в дальнейшем продолжит выполнять свои предвыборные обязательства.

«Я - не изменник. Потому что я не изменил избирателю и лозунгам, с которыми шла Объединенная оппозиция работать в парламенте: я лишь вышел из фракции в знак протеста против действий лидеров оппозиции, которые поддерживают всевозможные позорные провокации против собственного народа. Я против насилия и разрухи в и без того бедной стране. Я верю в то, что умные люди поймут меня и поддержат», - отметил депутат.

«Я и в дальнейшем буду поддерживать вступление Украины в Европейский Союз; реализовывать свои социальные законопроекты; и дальше буду защищать интересы украинского производителя; буду бороться за то, чтобы вышли на свободу политические узники (Юлия Тимошенко, Юрий Луценко) и имели возможность вернуться домой все те, кто находится сейчас за пределами Украины из-за политических преследований», - подчеркнул В.Немилостивый.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявил, что Роман Стаднийчук, Игорь Скосар, В.Немилостивый и Олег Канивец написали заявления о выходе из фракции «Батькивщина».

Позже председатель фракции Арсений Яценюк продемонстрировал заявления Р.Стаднийчука, И.Скосара и В.Немилостивого о том, что они остаются во фракции.

В тот же день сам В.Немилостивый пообещал выйти из фракции «Батькивщины», когда парламент возобновит нормальную работу, и подчеркнул, что будет внефракционным.