“Наша Украина” и Партия регионов смогут сформировать коалицию

Большинство политических экспертов считает, что блок “Наша Украина” и Партия регионов смогут сформировать парламентско-правительственную коалицию.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

Центр напоминает, что 13 июня один из лидеров "Нашей Украины" Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил на брифинге, что "Наша Украина" призывает к переговорам о создании парламентской коалиции всех победителей выборов.

В связи с этим Центр исследований политических ценностей обратился к политическим экспертам с вопросом: «Смогут ли «Наша Украина» и Партия регионов сформировать парламентско-правительственную коалицию?».

Так, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что „Партия регионов и «Наша Украина» смогут сформировать парламентско-правительственную коалицию, потому что сферы ответственности и кадровые предложения четко очерчены: ЯНУКОВИЧ – спикер, ЕХАНУРОВ – премьер-министр”. Эксперт убежден, что “на этом политическом шампуре и будет создан парламентско-правительственный коалиционный шашлык”.

В свою очередь, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что „выход “Нашей Украины” из переговорного процесса “помаранчевой коалиции” не является окончательным”. По его словам, “переговоры возобновятся, и опять приобретут затяжной характер”.

“Но, поскольку политическая ситуация в стране (в первую очередь, в регионах) выходит из-под контроля центральной власти, то есть шансы, что, все же, власть одумается и прибегнет к формированию коалиции хоть в каком-то формате”, - заметил О.ДОНИЙ. По его мнению, “в таком случае интересным будет вариант отделения формирования правительственной коалиции от формирования руководящих органов парламента. Тогда руководящие органы парламента могут быть сформированы так называемой «широкой коалицией», а затем уже «Наша Украина» с усиленными позициями вернется к переговорам о формировании правительства во главе с Юлией ТИМОШЕНКО в формате помаранчевой коалиции”.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ не исключает возможности создания коалиции между “Нашей Украиной” и Партией регионов. „Я думаю, что это возможно при условии, если Президент не будет мешать это делать, поскольку его роль очевидно деструктивна, или ЮЩЕНКО, ввиду серьезности ситуации, вынужден будет отказаться от его собственных представлений относительно будущего Украины. Тогда возможна умеренная позиция по всем вопросам, и согласовать их с Партией регионов можно за два-три дня”, - сказал эксперт.

Президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО также уверен, что парламентско-правительственная коалиция между “Нашей Украиной” и Партией регионов будет создана. „Я еще полтора месяца назад говорил, что эта коалиция состоится, однако она будет прикрыта другими лозунгами – лозунгами о межфракционной коалиции”, - сказал эксперт. По его мнению, “это позволит сохранить политическое лицо Президенту и «Нашей Украине», ведь они будто бы идут на этот шаг во избежание политического кризиса в стране. В то же время, это позволит сохранить политическое лицо и «Регионам» и их лидерам, в первую очередь - Виктору ЯНУКОВИЧУ”.

“Следовательно, это была предсказуемая ситуация, и сейчас реализуется тот сценарий, который уже отмечался разными аналитиками еще полтора месяца назад”, - подытожил Н.МИХАЛЬЧЕНКО.

Руководитель научных программ Института открытой политики Максим СТРИХА тоже считает реальным создание коалиции между пропрезидентским блоком и “регионалами”. „Если эти политические силы не будут слишком придирчивыми к идеологическим ценностям, если “Регионы” сумеют пойти на компромисс в вопросах относительно русского языка, НАТО и евроинтеграции, то думаю, что это вполне реально”, - сказал политолог.

Вместе с тем президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ заметил, что ситуация с созданием коалиции не такая простая, как может казаться. По его мнению, выход “Нашей Украины” из переговоров о создании коалиции “выглядит как инструмент давления на своих “помаранчевых” коллег. Для того, чтобы начать переговоры с Партией регионов, “Нашей Украине” нужно провести консультации с участниками блока, чтобы не допустить раскола”.

“Во-вторых, - заметил А.ЕРМОЛАЕВ, - по состоянию на сегодня свои позиции Партия регионов будет отстаивать не менее жестко, чем Юлия ТИМОШЕНКО или Александр МОРОЗ. Дело не только в должностях, но и в сферах влияния”.

“В-третьих, невзирая на то, что политики очень часто говорят, что принципы потом, а главное – должности, в действительности согласовать программные положения Партии регионов и «Нашей Украины» не менее сложно, чем «Нашей Украины» и социалистов. В плане экономики вопросов не возникает, а вот вопросы относительно СНГ и НАТО является проблемными”, - убежден А.ЕРМОЛАЕВ.

По его мнению, “в ближайшее время, невзирая на желание ускорить переговорный процесс, коалиция останется, скорее, пожеланием, чем фактом”. “Я склонен считать, что самый вероятный вариант – «транзитный». То есть, о коалиции будут много говорить, но реальных сдвигов не будет, начнутся бесконечные взаимные обвинения и торги. В то же время в парламенте состоится изменение регламента, которое откроет путь для формирования руководства Верховной Рады и формирования комитетов. В итоге, я не исключаю, что во время, когда Президент сможет распустить парламент, он позволит ему продолжать работать до сентября вместе с нынешним правительством. Именно осенью может быть сформирована “широкая” коалиция”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.