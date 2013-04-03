Оппозиция продержит блокаду Рады по крайней мере до завтра

Об этом в комментарии УНИАН заявил представитель фракции “УДАР” Валерий Карпунцов, отвечая на вопрос о том, достигли ли каких-либо договоренностей руководители фракций во время совещания при участии председателя Верховной Рады Владимира Рыбака.

В.Карпунцов отметил, что в данный момент еще продолжается совещание лидера «УДАРа» Виталия Кличко с депутатами от этой фракции, однако, по информации В.Карпунцова, никаких договоренностей не достигнуто.

“Нет пока диалога. Разные варианты, нет диалога”, - сказал он.

Депутат добавил, что блокирование ВР продолжится, по крайней мере, до завтра.

Как сообщал УНИАН, депутаты от оппозиции 2 апреля заблокировали работу ВР после того, как не был поддержан проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы”.

Документом предусматривалось назначить очередные выборы в столице на 2 июня 2013 года.

Позже лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк назвал три требования оппозиции, по которым она блокирует работу Верховной Рады. По его словам, первое требование - это назначение выборов в Киеве, вторая - отмена пенсионной реформы, третья - рассмотрение вопроса об отставке Кабинета министров Украины.