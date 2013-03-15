Депутат-регионал: над куполом Верховной Рады пора поставить трубу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители этих политических сил сказали во время круглого стола “Досрочные парламентские выборы: за и против” в Институте им. Горшенина.

По словам народного депутата от “Батькивщины” Николая Томенко, досрочные выборы в ВР можно проводить при условии, если будут четкие гарантии того, что следующий парламент будет сформирован так, чтобы большинство украинских граждан имело возможность получить там свой представительский интерес, а также если следующий парламент будет работать эффективнее.

“Я сторонник того, что пока не будут выписаны законодательно предпосылки, которые предусматривают избирательный закон, процедуру принятия решения в парламенте, решение вопроса совместительства и других конфликтных вопросов, мы не можем идти на досрочные выборы, чтобы получить такой же парламент, который мы сегодня критикуем”, - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что в целом досрочные выборы возможны.

“Я ничего плохого в них не вижу. Лишь при условии, когда будет разработан механизм, будет достигнут хотя бы относительный консенсус политических сил в парламенте”, - сказал он.

В свою очередь народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник отметил, что вариант досрочных выборе рассматривать нужно, “если стороны не придут в себя”.

“Это блокирование уже нужно было как-то упорядочить оппозиции, трубу поставить над куполом Верховной Рады, как только блокируют - черный идет дым, как только работают - белый”, - сказал он.

В то же время, по мнению В.Олейника, если внеочередные выборы и будут, то проходить они должны по открытым партийным спискам. “Чтобы все поработали с избирателями и избиратели поработали со всеми”, - добавил он.

В то же время народный депутат от “Свободы” Андрей Ильенко заметил, что также не исключает вариант перевыборов.

“Но с учетом последних рейтингов: роста рейтинга оппозиции и как минимум не роста рейтинга власти, вряд ли власти готовы к этим перевыборам”, - сказал он.

Представитель партии “УДАР” Валерий Карпунцов также отметил, что его политическая сила к возможным перевыборам готова.