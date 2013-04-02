«УДАР»: Оппозиция будет блокировать Раду до утра

Об этом в эфире 5 канала заявил депутат от фракции "Удар" Валерий Карпунцов. "В этом случае блокирование трибуны - это один из немногих тактических шагов оппозиции для того, чтобы привлечь внимание к тому или иному вопросу", - отметил он.

"В этом случае тактическими действиями мы достигаем стратегической цели. Стратегическая цель - убедить Партию регионов и президента Виктора Януковича в том, что Киев без самоуправления не может", - заявил Карпунцов, добавив, что "до завтрашнего утра будут блокировать трибуну", пишет Украинская правда.

"Заблокированный парламент - палка о двух концах. С одной стороны, мы понимаем, что нас раздражает партия власти для того, чтобы тыкать: "Смотрите, они не работают". С другого -привлечь внимание (к важным вопросам)...", - подчеркнул он.

Как известно, 2 апреля Верховная Рада не смогла назначить выборы в Киеве. За это решение проголосовали 209 депутатов.