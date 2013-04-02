Ефремов надеется договориться с оппозицией «завтра или послезавтра»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов.

“Я оптимист по своей натуре, и надеюсь, что мы завтра, возможно, до чего-то договоримся в этой ситуации. Не завтра, значит, послезавтра договоримся”, - сказал он.

А.Ефремов отметил, что надежду на договоренность ему дает то, что для законопроектов, которые вынесены на рассмотрение ВР на этой неделе, “у нас есть общие голоса в зале”, поэтому можно было бы принять нужные стране законы.

Кроме того, он заметил, что сегодня большинство предлагало оппозиции отложить принятие решения относительно киевских выборов до заключения Конституционного суда.

“И после этого вернуться к его рассмотрению. Тогда мы не подпадаем под статью регламента, которая нам в последующем запретит двигаться в этом направлении. К сожалению, не согласились, получили негативный результат, заведя себя в тупик”, - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, депутаты от оппозиции заблокировали работу ВР после того, как не был поддержан во втором чтении проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя”.

Документом предусматривалось назначить очередные выборы в Киеве на 2 июня 2013 года.

Позже лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк озвучил три требования оппозиции, с которым она блокирует работу Верховной Рады Украины.

По его словам, первое требование - это назначение выборов в Киеве, второе - отмена пенсионной реформы, третье - рассмотрение вопроса об отставке Кабинета министров Украины.