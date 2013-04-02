Регионалы уже покидают Раду

В комментарии УНИАН представитель Партии регионов Владимир Олейник сказал: “Заблокировали. Я имею в виду, оппозиция заблокировала (трибуну и президиум ВР)”.

На вопрос, почему члены фракции Партии регионов даже не дождались завершения совещания, ради которого объявлялся перерыв, В.Олейник ответил, что, поскольку работа заблокирована и ставятся ультиматумы, работать нельзя.

“Мы завтра придем”, - добавил он.

По словам В.Олейника, “нам сказали, что переговоры зашли в тупик, идут ультиматумы”.