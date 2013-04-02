Регионалы уже покидают Раду
17:29, 02 апреля 2013Политика
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Народные депутаты от Партии регионов во время объявленного в вечернем заседании перерыва стали покидать сессионный зал Верховной Рады.
Владимир Олейник: Мы завтра придем
В комментарии УНИАН представитель Партии регионов Владимир Олейник сказал: “Заблокировали. Я имею в виду, оппозиция заблокировала (трибуну и президиум ВР)”.
На вопрос, почему члены фракции Партии регионов даже не дождались завершения совещания, ради которого объявлялся перерыв, В.Олейник ответил, что, поскольку работа заблокирована и ставятся ультиматумы, работать нельзя.
“Мы завтра придем”, - добавил он.
По словам В.Олейника, “нам сказали, что переговоры зашли в тупик, идут ультиматумы”.
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