По требованию оппозиции в Раде объявлен перерыв

В Раде объявлен перерыв после того, как Верховная Рада не поддержала во втором чтении проект постановления "О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского главы".

Депутаты из фракций оппозиции предлагали председателю ВР Владимиру Рыбаку поставить данный вопрос на рейтинговое или сигнальное голосование, чтобы знать уровень поддержки данного вопроса.

Однако Рыбак поставил сразу на голосование во втором чтении этот проект постановления. После нерезультативного голосования председатель ВР объявил перерыв на 30 минут по требованию фракций "Свобода" и "Батькивщина".