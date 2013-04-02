Тюремщики уверяют, что у них есть свидетели отказа Тимошенко ехать в суд

Государственная пенитенциарная служба Украины заявляет, что акт об отказе экс-премьера Юлии Тимошенко быть этапированной для участия в заседании суда в Киев удостоверяют подписи нескольких лиц, которые присутствовали во время неоднократных разговоров с осужденной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС, сегодня защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко отметил, что якобы пенитенциарная служба виновна в том, что Ю.Тимошенко отказалась от предложения быть этапированной. Однако, отметили в ГПтС, все действия пенитенциарной службы отвечают требованиям закона, а осужденная сама отказалась от этапирования.

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В ГПтС напомнили, что Ю.Тимошенко постоянно предусмотрительно обвиняет пенитенциарную службу в нарушении ее прав в случаях, когда сотрудники пенитенциарной службы попытаются доставить ее в суд. Она также заявляет о том, что в случае ухудшения ее состояния здоровья во время вывоза ответственность будут нести именно сотрудники пенитенциарной службы. Ю.Тимошенко постоянно говорит, что она не будет самовольно покидать помещение больницы. О любом другом пути ее вывоза не может быть и речи, ведь осужденная однажды уже совершила громкую и неправдивую провокацию во время ее этапирования в больницу. Потому, в связи с отказом Ю.Тимошенко быть этапированной, и был составлен соответствующий акт, который передан в суд. Настоящий документ удостоверяют подписи нескольких лиц, которые присутствовали во время неоднократных разговоров с осужденной.

«Также, не первый раз имея дело с таким поведением осужденной, заявляем, что все ее действия и комментарии ее защитников направлены на распространение недостоверной и политически заангажированной информации, которая противоречит действительности», - отмечает пресс-служба ГПтС.