Власенко заявил, что акт об отказе Тимошенко ехать в Киев сфальсифицирован

Защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявляет, что акт об отказе его подзащитной от этапирования в Киев на заседание суда по рассмотрению дела об убийстве народного депутата Евгения Щербаня сфальсифицирован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания Печерского районного суда Киева, в ходе которого по делу об убийстве Е.Щербаня будут допрашивать председателя совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергея Таруту.

“Данный акт полностью фальсифицирован. Я вчера был в Харькове и общался с Юлией Тимошенко, она четко и конкретно выразила свое требование присутствовать”, - подчеркнул С.Власенко.

Вместе с тем, судебный секретарь зачитал акт, подписанный должностными лицами Качановской колонии, в котором речь идет об отказе Ю.Тимошенко быть доставленной в суд.

Как сообщал УНИАН, в Государственной пенитенциарной службе заявили, что Ю.Тимошенко отказалась от этапирования в Киев на сегодняшнее судебное заседание для участия в допросе С.Таруты в качестве свидетеля по делу об убийстве Е.Щербаня.

Как говорится в сообщении, пенитенциарной службой был составлен соответствующий акт об отказе Ю.Тимошенко от этапирования в Киев. Акт передан в суд.