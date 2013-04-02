ГПУ заявляет, что Тарута изменил показания в пользу Тимошенко

Заместитель начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Олег Пушкарь заявляет, что свидетель Сергей Тарута во время сегодняшнего допроса в суде полностью изменил свои показания по делу об убийстве в 1996 году бизнесмена и народного депутата Евгения Щербаня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор сообщил после завершения допроса С.Таруты в суде.

“Его нынешние показания в суде полностью не вписываются в те протоколы, которые были им подписаны, и показания, которые он давал раньше”, - сообщил О.Пушкарь.

По его словам, С.Тарута уже несколько раз изменял свои показания.

Отвечая на вопрос журналистов, кому именно было выгодным, по предыдущим показаниям С.Таруты, убийство Е.Щербаня, О.Пушкарь сказал: “Он называл корпорацию ЕЭСУ, называл Павла Лазаренко, хотя сейчас он говорит о том, что ему неизвестны отношения Павла Лазаренко и ЕЭСУ. Хотя в показаниях, которые он давал раньше, он детально говорил о лоббировании Лазаренко корпорации... И Тимошенко называл”.