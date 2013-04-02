Тюремщики говорят, что Тимошенко отказалась ехать в Киев

Юлия Тимошенко отказалась от этапирования на заседание Печерского районного суда Киева, в ходе которого сегодня по делу об убийстве депутата Евгения Щербаня будут допрашивать председателя совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергея Таруту. Об этом сообщила пресс-служба ГПтС.

Согласно сообщению, сотрудники колонии неоднократно интересовались позицией осужденной Ю. Тимошенко относительно ее этапирования 2 апреля в Киев для участия в допросе свидетеля С.Таруты.

Во время первого разговора осужденная отказалась сообщить, готова ли к этапированию и заявила, что пенитенциарная служба должна «действовать по закону», а потому не имеет права вывозить ее из стационарного учреждения, ведь это, по ее словам, противоречит требованиям УПК.

В связи с этим осужденная была проинформирована о том, что руководство колонии намерено составить соответствующий акт об отказе осужденной Тимошенко быть этапированной. После этого осужденная написала заявление, в котором указала, что желает ехать в суд.

После получения заявления руководитель Качановской исправительной колонии снова пошел общаться с осужденной. Ю.Тимошенко в ответ сказала, что тот факт, что она якобы желает участвовать в заседании суда не означает, что пенитенциарная служба имеет право ее этапировать, ведь она находится в медицинском учреждении. Никаких объяснений, несмотря на конкретные вопросы Игоря Колпащикова, например, "каким образом вы намерены добраться до автомобиля?", "Нужна помощь во время этапирования сотрудников колонии?", Тимошенко не предоставила, - уверяют в пенитенциарной службе.

Она заявила: "Я вам больше ничего не скажу. Делайте по закону".

Пенитенциарной службой после разъяснений норм действующего законодательства был составлен соответствующий акт об отказе Тимошенко быть этапированной в Киев.

Акт передан в суд. Также в ГПтС отметили, что заявления адвокатов осужденной, по их убеждению, "направлены в первую очередь на дискредитацию работы пенитенциарного учреждения, а также на введение в заблуждение общественности. Ведь иначе, логически объяснить поведение и осужденной, и ее защиты невозможно".