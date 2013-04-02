Под ВР оппозицию уже встречает митинг «сторонников евроинтеграции»

Как передает корреспондент УНИАН, возле ВР уже расположились более 100 активистов с флагами «Киевского веча», Европейской партии Украины и государственными флагами Украины. Что интересно, митингующих пропустили за забор, ограждающий Верховную Раду.

На самом ограждении размещены транспаранты с надписями: “Депутати! Голосуйте за євроінтеграцію!”, “Євроінтеграція - поїздки без віз!”, “Молодь - за європейське майбутнє України!”.

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На площади Конституции перед зданием ВР и в Мариинском парке стоят несколько автобусов с правоохранителями.

Как сообщал УНИАН, оппозиция на 2 апреля запланировала провести акцию протеста возле парламента с требованием отставки Александра Попова с должности председателя КГГА и назначения выборов в столице.

Лидер фракции Партии регионов в ВР Александр Ефремов вчера демонстративно отмежевался от акций под ВР, заявив, что партия никаких заседаний по этому поводу не проводила и митингов под ВР не планирует.

Позже, как сообщили СМИ, в КГГА рассказали, что заявки на проведение в центре столицы своих акций подали несколько политических сил: оппозиция, ПР и другие политсилы.