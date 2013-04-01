Вторую кассацию Луценко назначили на 4 апреля

Как сообщает пресс-служба партии "Народная самооборона", уголовное дело по кассационным жалобам защитников осужденного Ю.Луценко - Алексея Баганца, Игоря Фомина, Ирины Луценко, осужденного Владимира Тарасенко, защитника Александра Терещука, действующего в интересах осужденного Олега Павленова, на приговор Печерского районного суда г. Киева от 17 августа 2012 года и постановления Апелляционного суда г. Киева от 22 ноября 2012 года относительно Ю.Луценко, В.Тарасенко и О.Павленова назначено к рассмотрению на 4 апреля.

Рассмотрение жалоб в суде начнется в 10.00.

Справка УНИАН. Экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, а также бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД В.Тарасенко и О.Павленова обвинили в том, что в рамках расследования дела об отравлении политического деятеля Виктора Ющенко они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД разрешало вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный ущерб правам, свободам и интересам В.Давыденко, которые охраняются законом», говорится в обвинительном заключении.

В июле Генеральная прокуратура изменила Ю.Луценко, а также В.Тарасенко и О.Павленову, обвинение с злоупотребления служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) на служебную халатность (ч. 1 ст. 367 КК).

17 августа 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к двум годам ограничения свободы за продолжение времени слежки за В.Давыденко.

Вместе с тем В.Тарасенко и О.Павленов приговорены к наказанию в виде взыскания штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов, что составляет 8,5 тыс. грн., и к лишению сроком на три года права занимать организационно-предписывающие и административные должности на предприятиях и организациях всех форм собственности.

Сам В.Давыденко неоднократно заявлял, что не считает себя потерпевшим.