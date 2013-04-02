"Батькивщина" заявляет о провале кампании ГПУ против Тимошенко

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы «Батькивщины».

«Назначение госпожи Фроловой куратором международного направления в деятельности ГПУ является свидетельствам полного провала грязной пропагандистской кампании в отношении Юлии Тимошенко, которую заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин почти два года проводил в европейских странах», - говорится в заявлении.

«Есть большое сомнение в том, что цивилизованный мир, даже благодаря госпоже Фроловой, изменит свое негативное отношение к режиму Януковича и к проблемам с демократией в Украине. В мире не будут доверять комментариям нового заместителя генпрокурора, потому что именно Фролова, во время позорного газового судилища, предложила арест Юлии Тимошенко как меру меры пресечения и фактически причастна к лишению лидера оппозиции свободы», - отмечают авторы заявления.

В то же время в «Батькивщине» соглашаются с утверждением Л.Фроловой, что «Европа уже по-иному смотрит на дело Юлии Тимошенко».

«Если цивилизованный мир когда-то еще верил в остатки правосудия в Украине, то из-за дела Юлии Тимошенко, которое весь мир признал политически мотивированным, международное сообщество четко осознает, что в Украине есть политические узники и отсутствует непредвзятое и честное правосудие. К сожалению, преследование Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и других бывших правительственных чиновников, тотальное нарушение прав и свобод украинцев стали позором нашей страны в мире и тормозом в процессе евроинтеграции Украины», - заявляют в “Батькивщине”.

Кроме того, в заявлении отмечается, что Л.Фролова “может давать сотни интервью, однако она не сможет обмануть общество в своих «заслугах» в преследовании лидера оппозиции Юлии Тимошенко”.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта генеральный прокурор Виктор Пшонка назначил Л.Фролову на должность своего заместителя. По словам В.Пшонки, среди направлений организации работы, которыми будет заниматься Л.Фролова, - международно-правовой, доступ к публичной информации, другие предметы прокурорского надзора.

В интервью "КоммерсантЪ-Украина", напечатанному 1 апреля, Л.Фролова сказала, что не связывает свое назначение с участием как государственного обвинителя на судебных процессах по делам Ю.Тимошенко.