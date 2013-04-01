Прокурор Тимошенко будет отвечать в ГПУ за связи с Европой

Фролова говорит, что о ее назначении ей сообщил сам глава ГПУ Виктор Пшонка, но свой выбор не объяснял.

"Генеральный прокурор не объясняет. Он назначает своим приказом, поскольку кадровые вопросы отнесены к компетенции только генерального прокурора. В органах прокуратуры это происходит именно так", - рассказал новоназначенная замгенпрокурора в интервью Коммерсанту-Украина.

Фролова также сообщила, какие "задачи поставил перед ней" Виктор Пшонка.

"Я буду заниматься международно-правовым направлением и доступом к публичной информации. Международно-правовое направление — достаточно широкое. К нему относятся международно-правовая помощь, которая оказывается в рамках расследования уголовных дел, экстрадиции, всевозможные конференции, совещания, симпозиумы с участием правоохранительных органов разных стран. В мои обязанности также входит обеспечение сотрудничества с Международной ассоциацией прокуроров, Международной ассоциацией антикоррупционных органов, консультативным советом европейских прокуроров, координационным советом генеральных прокуроров стран СНГ", - пояснила замгенпрокурора.

Фролова утверждает, что ее повышение никаким образом не связано с победой в "газовом суде" и сказала, что не будь она прокурором, то Тимошенко в том деле защищать не стала бы.

"Потому что я не адвокат, а также потому, что доказательств по предъявленному ей обвинению достаточно" ,- сказала Фролова.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Приказом Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки на должность заместителя генерального прокурора Украины назначена Лилия Фролова.

Л.Фролова представляла государственное обвинение по делу по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с РФ в 2009 году. По этому делу Печерский райсуд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам заключения.

Сейчас Л.Фролова представляет государственное обвинение в деле об убийстве народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году. Напомним, Ю.Тимошенко выдвинуто подозрение в организации этого убийства.