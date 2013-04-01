УДАР требует, чтобы Рада на этой неделе взялась за импичмент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента председатель фракции “УДАР” Виталий Кличко.

Он отметил, что такой закон “нужен независимо от фамилии Президента”.

В.Кличко также отметил необходимость того, чтобы Президент Украины Виктор Янукович выступил с посланием к ВР. По его словам, уже прошли все сроки для такого послания. “Создается такое впечатление, что Президент Украины боится откровенного разговора в парламенте”, - сказал В.Кличко.

По словам В.Кличко, на этой неделе также необходимо рассмотреть вопрос назначения выборов в Киеве. По его словам, после голосования за дату выборов необходимо будет принять ряд законопроектов, которые вернут самоуправление в столицу.

В.Кличко также требует рассмотреть на этой неделе вопрос об ответственности Кабинета министров Украины. По его словам, уже даже в последнее время “правительство наделало много того, чтобы уйти в отставку”. По словам председателя фракции «УДАР», в частности, речь идет об удалении народных депутатов с заседаний правительства, слежке за народными депутатами.