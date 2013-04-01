УДАР требует, чтобы Рада на этой неделе взялась за импичмент
Фракция “УДАР” требует на этой неделе рассмотреть законопроект об импичменте Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента председатель фракции “УДАР” Виталий Кличко.
Он отметил, что такой закон “нужен независимо от фамилии Президента”.
В.Кличко также отметил необходимость того, чтобы Президент Украины Виктор Янукович выступил с посланием к ВР. По его словам, уже прошли все сроки для такого послания. “Создается такое впечатление, что Президент Украины боится откровенного разговора в парламенте”, - сказал В.Кличко.
По словам В.Кличко, на этой неделе также необходимо рассмотреть вопрос назначения выборов в Киеве. По его словам, после голосования за дату выборов необходимо будет принять ряд законопроектов, которые вернут самоуправление в столицу.
В.Кличко также требует рассмотреть на этой неделе вопрос об ответственности Кабинета министров Украины. По его словам, уже даже в последнее время “правительство наделало много того, чтобы уйти в отставку”. По словам председателя фракции «УДАР», в частности, речь идет об удалении народных депутатов с заседаний правительства, слежке за народными депутатами.