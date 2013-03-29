Суд решил возобновить расследование по жалобе Луценко на руководителей колонии

Сегодня Менский районный суд Черниговской области отменил постановление следователя Менской районной прокуратуры об отказе в открытии уголовного производства по заявлениям защитников экс-министра внутренних дел Юрия Луценко – Игоря Фомина и Ирины Луценко – о не предоставлении разрешения на свидание адвокатам и защитнику из круга близких лиц с подзащитным Ю.Луценко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

Дело рассматривал судья А.Савченко.

Данным решением Менский районный суд признал, что следователь районной прокуратуры не в полном объеме выполнил нормы Уголовного процессуального кодекса, отметили в пресс-службе.

Также решение суда автоматически означает продолжение досудебного расследования путем проведения определенных досудебных следственных действий следователем прокуратуры, подчеркнули в «Народной самообороне».

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Как сообщал УНИАН, 25 января защита Ю.Луценко подала в Черниговскую областную прокуратуру заявление о преступлении.

«На протяжении пяти дней пребывания Юрия Луценко в киевской клинике «Оберег» адвокатов не допускают к нему, ссылаясь на внутренние инструкции. Отсутствует также телефонная связь с подзащитным», - заявила тогда И.Луценко.

«Руководство Менской колонии на протяжении пяти дней не предоставляет разрешение на свидание адвокатам и защитнику из круга близких лиц с Юрием Луценко, а также ограничивает последнего в его телефонном праве», - добавила она.

И.Луценко также заметила, что у прокурора областной прокуратуры этот факт вызвал удивление. «Прокурор на наше заявление отметил, что заключенный Ю.Луценко имеет одинаковые права с другими заключенными, которые находятся на лечении за пределами колонии, соответственно, имеет право на встречу со своими адвокатами и защитниками», - сказала она.