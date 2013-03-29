Переход Польши на евро поддерживают меньше трети поляков (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, согласно обнародованному сегодня опросу CBOS, количество поляков, поддерживающих замену польского злотого на евро, выросло за последние полгода на 4% на фоне аналогичного сокращения числа его противников.

Против введения евро высказались 64% опрошенных на фоне 29% тех, кто считает правильным решение присоединиться к объединяющей сегодня 17 из 27 государств Евросоюза еврозоне.

Большинство поляков (почти 60% опрошенных) выступили против введения в стране единой европейской валюты из-за ожидаемого роста цен.

36% опрошенных считают, что установленный курс обмена евро на злотый будет невыгодным, а 21% обратили внимание на то, что после введения единой валюты Польша потеряет возможность вести суверенную монетарную политику.

Среди позитивных факторов, которые упоминали поляки, поддерживающие введение евро, чаще всего звучало - облегчения для туристов (35%), ликвидация курсового риска (19%), облегчения для предпринимателей и ускорение экономического роста (16%) и рост заграничных инвестиций в экономику Польши (13%).

Как сообщал УНИАН, до начала разразившегося в конце 2008 года мирового финансового кризиса представители польских властей заявляли о намерении присоединиться к евро зоне в 2012 году, но впоследствии многие заговорили о выгодности сохранения национальной валюты, которая, по данным экспертов, позволила Польше избежать рецессии.

В мае прошлого года замминистра финансов Польши Доминик Радзвилл высказывал мнение, что страна вряд ли присоединится к зоне евро ранее 2020 года, отметив, что большинство формальных критериев может выполнить даже в 2012 году.

Справка УНИАН. 38 миллионная Польша, которая вступила в Евросоюз в 2004 году, обязана ввести на своей территории единую валюту, но подписанный властями договор не определяет даты, когда это должно случиться.

Введенная в безналичный расчет с 1999 года, а в наличный с 2002 года единая европейская валюта - евро - на сегодня является второй резервной и второй самой торгуемой валютой в мире после американского доллара.

В еврозону входят Австрия, Бельгия, Кипр, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Голландия, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Эстония.