У Попова предлагают сделать завтра в Киеве выходной

По состоянию на утро 24 марта в столице ликвидированы заторы и восстановлено движение скоростных трамваев на Троещине и Борщаговке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сегодня во время заседания Городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций заявил председатель КГГА Александр Попов.

По его словам, на протяжении дня будет восстановлено движение автобусов почти на всех маршрутах.

«Всю ночь на дорогах столицы работали девять групп оперативного реагирования, которые помогли ликвидировать заторы. В городе остались только два проблемных участка, где сейчас сосредоточены все силы. Возобновлена работа скоростного трамваю, а движение трамваев на Подоле возобновят на протяжении дня – сейчас рельсы расчищают вручную. Сегодня также возобновлены поставки продуктов, в том числе и хлеба, в столичным магазинам. Остается проблемным подъезд к маленьким магазинам, где еще не расчистили подъезды, но эту проблему решат на протяжении дня», – сообщил председатель КГГА.

Он поручил профильным службам также сосредоточить свое внимание на решении проблем обеспечения магазинов продукцией, проконтролировать, чтобы все подъезды к больницам были расчищены.

«Вчера мы обеспечили подъезды к больницам, но сегодня нам нужно их расширить, обеспечить нормальное движение по внутриквартальным проездам и начать массовый вывоз снега. Для этого мы привлекаем и коммунальную технику, и технику промышленных предприятий независимо от форм собственности. Активно помогает нам Министерство обороны. Теперь наши основные задачи – вывоз снега и восстановление работы общественного транспорта», – добавил А.Попов.

Как отметил первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак, вопрос возобновления движения троллейбусов остается наиболее проблематичным – их запустят лишь на тех маршрутах, где уже полностью очистили проезжую часть. Автобусное движение будут возобновлять на протяжении дня, чтобы завтра к утру работали все маршруты. Киевский метрополитен продолжает работать в усиленном режиме. В случае необходимостью его работу будут продлевать. Департамент транспорта также отрабатывает вопрос возобновления работы маршрутных такси.

Чтобы уменьшить нагрузку на систему общественного транспорта, Городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций будет обращаться к руководству города и страны с предложением объявить понедельник, 25 марта, выходным.

Кроме того, как сообщает пресс-служба КГГА, А.Попов вместе с А.Мазурчаком прошлой ночью лично проверяли работу коммунальщиков на наиболее проблемных участках города.

Они отправились на проспект Победы, где застряли в заторах автомобили. Благодаря согласованной работе всех служб движение на проспекте Победы восстановлено, снегоочистительные работы продолжаются.