Ющенко будет держать кулаки за футболистов на работе

Президент Украины пожелал хорошей игры национальной сборной по футболу в сегодняшнем дебютном матче на Чемпионате мира.

Об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, сегодня утром Президент имел телефонный разговор с руководством национальной сборной, в ходе которого интересовался настроением членом команды, условиями их проживания, а также физической формой. Кроме того, Президент от имени миллионов украинских болельщиков и государства пожелал им хорошей игры, отметив при этом, что Украина гордится нашей сборной.

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, Президент Украины сегодня будет смотреть прямую трансляцию матча на работе. «Он сегодня вместе со всеми украинцами будет переживать за наших парней и держать за них кулаки», - сказала она.

Напомним, сегодня в Лейпциге на Чемпионате мира по футболу национальная сборная Украины будет играть со сборной Испании.

По случаю этого события по всей Украине будут подняты национальные флаги.