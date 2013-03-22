КПУ готова проголосовать за предложение оппозиции выразить недоверие Азарову

"У нас есть подписи 174 депутатов, и мы будем регистрировать резолюцию о недоверии. Одну подпись аппарат Рады вернул — там считают, что она неправильная. Это подпись Сергея Власенко",— заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк.

Формальным поводом для поднятия вопроса о недоверии послужило отсутствие программы деятельности правительства.

"В результате — полная разруха в экономике. Они, как слепые котята,— не знают, что делать, и бросаются из одной крайности в другую: нет ни экономической, ни социальной стратегии",— сказал "Коммерсанту-Украина" заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

Согласно закону "О регламенте Верховной рады", для начала процедуры выражения недоверия нужно собрать 150 подписей. В случае принятия резолюции премьер-министр обязан подать заявление об отставке Кабмина. В статусе и. о. правительство может работать не более 60 дней — за это время президент должен определиться с кандидатурой премьера.

Однако, для отставки Азарова у оппозиции не хватает голосов: во фракциях "Батькивщина", "Свобода" и УДАР — всего 177 депутатов, а чтобы принять резолюцию, необходимо 226 голосов.

"Мы обратились к коммунистам с предложением поддержать оппозицию, так как они неоднократно заявляли о намерении отправить правительство в отставку", - рассказал замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Пашинский.

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В КПУ резолюцию поддержать готовы.

"Мы будем требовать отчета (премьера— ред.), а также голосовать за то, чтобы рассмотреть резолюцию о недоверии",— заявил глава фракции Компартии (32 депутата) Петр Симоненко. По его словам, интересы оппозиции и КПУ в вопросе отставки правительства временно сошлись.

Однако, даже союзу оппозиции и КПУ недостает 17 голосов для выражения недоверия правительству Азарова и искать недостающие голоса придется среди внефракционных, что выглядит маловероятным.