КПУ готова проголосовать за предложение оппозиции выразить недоверие Азарову
Оппозиция собрала необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения недоверия правительству. Фракция КПУ готова поддержать инициативу оппозиции.
"У нас есть подписи 174 депутатов, и мы будем регистрировать резолюцию о недоверии. Одну подпись аппарат Рады вернул — там считают, что она неправильная. Это подпись Сергея Власенко",— заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк.
Формальным поводом для поднятия вопроса о недоверии послужило отсутствие программы деятельности правительства.
"В результате — полная разруха в экономике. Они, как слепые котята,— не знают, что делать, и бросаются из одной крайности в другую: нет ни экономической, ни социальной стратегии",— сказал "Коммерсанту-Украина" заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.
Согласно закону "О регламенте Верховной рады", для начала процедуры выражения недоверия нужно собрать 150 подписей. В случае принятия резолюции премьер-министр обязан подать заявление об отставке Кабмина. В статусе и. о. правительство может работать не более 60 дней — за это время президент должен определиться с кандидатурой премьера.
Однако, для отставки Азарова у оппозиции не хватает голосов: во фракциях "Батькивщина", "Свобода" и УДАР — всего 177 депутатов, а чтобы принять резолюцию, необходимо 226 голосов.
"Мы обратились к коммунистам с предложением поддержать оппозицию, так как они неоднократно заявляли о намерении отправить правительство в отставку", - рассказал замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Пашинский.
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В КПУ резолюцию поддержать готовы.
"Мы будем требовать отчета (премьера— ред.), а также голосовать за то, чтобы рассмотреть резолюцию о недоверии",— заявил глава фракции Компартии (32 депутата) Петр Симоненко. По его словам, интересы оппозиции и КПУ в вопросе отставки правительства временно сошлись.
Однако, даже союзу оппозиции и КПУ недостает 17 голосов для выражения недоверия правительству Азарова и искать недостающие голоса придется среди внефракционных, что выглядит маловероятным.