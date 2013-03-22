В Закарпатский облсовет введены 5 новых депутатов (список)

Как передает корреспондент УНИАН, об избрании их депутатами на довыборах в Закарпатский областной совет вместо тех, которые выбыли и стали депутатами ВР, объявил в начале сессии председатель Закарпатской областной избирательной комиссии Виталий Куштан.

По его словам, по результатам довыборов и согласно соответствующему решению областной избирательной комиссии депутатами Закарпатского областного совета избраны трое выдвиженцев и членов Партии регионов Артур Ивашко, Александр Антал и Юрий Садвари, а также внепартийные и выдвинутые политической партией “Единый центр” Андрей Балога и Оксана Балога (сын и жена депутата Верховной Рады Украины Виктора Балоги).

Новоизбранные депутаты во время сегодняшней сессии зачитали присягу и пообещали соблюдать Конституцию Украины, стоять на защите прав и интересов общины Закарпатья и ничем не опозорить звание народного избранника.

Общий состав Закарпатского областного совета – 108 депутатов.

Как сообщал УНИАН, 7 марта областная избирательная комиссия официально объявила победителей довыборов в Закарпатский облсовет по 5 мажоритарным округам.