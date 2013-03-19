Ефремов думает, что «Батькивщина» зря судится за мандат Власенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил на брифинге.

Он подчеркнул, что “у нас сегодня разрешилось целый ряд вопросов политических, прежде всего приведение присяги депутата от фракции «Батькивщина» (речь идет о Романе Стаднийчуке — УНИАН) вместо Власенко, что само собой решает юридическую часть проблемы по поводу этого вопроса”.

А.Ефремов отметил, что если фракция «Батькивщина” “направила своего депутата, то я не понимаю дальнейшие действия их по судебным делам потому, что они просто сами себя дискредитируют в юридическом плане”.