Ефремов думает, что «Батькивщина» зря судится за мандат Власенко
21:50, 19 марта 2013Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что у фракции «Батькивщина» теперь нет юридических оснований для обжалования решения суда по Сергею Власенко.
Ефремов говорит, что Батькивщина себя только дискредитирует
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил на брифинге.
Он подчеркнул, что “у нас сегодня разрешилось целый ряд вопросов политических, прежде всего приведение присяги депутата от фракции «Батькивщина» (речь идет о Романе Стаднийчуке — УНИАН) вместо Власенко, что само собой решает юридическую часть проблемы по поводу этого вопроса”.
А.Ефремов отметил, что если фракция «Батькивщина” “направила своего депутата, то я не понимаю дальнейшие действия их по судебным делам потому, что они просто сами себя дискредитируют в юридическом плане”.
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