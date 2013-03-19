Депутаты, которые прошли в ВР вместо Веревского и Власенко, приняли присягу

Как передает корреспондент УНИАН, после того как председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сообщил, что вместо С.Власенко в парламент прошел Р.Стаднийчук, несколько депутатов из фракции “Батькивщина” кричали “Позор!”.

На заседании парламента В.Рыбак сообщил, что В.Козуб вошел во фракцию Партии регионов, а Р.Стаднийчук - во фракцию “Батькивщина”.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Высший административный суд досрочно прекратил полномочия народного депутата из фракции Партии регионов А.Веревского. Председатель ВР В.Рыбак обратился в суд с соответствующим иском, поскольку А.Веревский одновременно с полномочиями народного депутата является руководителем коммерческой структуры.

6 марта ВАСУ досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко С.Власенко. Суд принял это решение по иску В.Рыбака, поскольку С.Власенко одновременно с полномочиями народного депутата занимался адвокатской деятельностью.

18 марта Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Р.Стаднийчука вместо С.Власенко, и А.Козуба – вместо А.Веревского.